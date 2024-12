Denne spanske spilleren kan bli Real Madrid-spiller neste år: Han oppfyller alle kriteriene klubben ønsker

HQ

Da Toni Kroos annonserte at han la opp rett etter å ha vunnet Champions League-tittelen med Real Madrid i 2024, etterlot det spanske laget seg et hull på midtbanen som har skadet laget siden. Nå som Luka Modric også nærmer seg pensjonisttilværelsen (han fyller 40 år neste år), har Real Madrid et akutt behov for en forsterkning i den posisjonen. Og det kan de ha funnet.

Det har vært snakket mye om Real Madrids to mest sannsynlige nysigneringer neste sesong: Alphosno Davies og, spesielt, Trent Alexander-Arnold. Det er imidlertid en annen som dukker opp på Florentino Pérez' radar, og ifølge spanske As er han i Real Madrids søkelys og kan være en av topprioritetene for neste sommers overgangsmarked: Martín Zubimendi.

Zubimendi, som fyller 26 år i februar, har spilt hele sin elitekarriere i den baskiske klubben Real Sociedad, og har kontrakt frem til 2027. Flere klubber har imidlertid vist interesse for ham, spesielt fra England: Manchester City og Liverpool har fulgt ham tett, men han har tidligere avvist alle tilbudene. Og ifølge TBR Football ønsker ikke Zubimendi å flytte til England, og foretrekker å bli værende i Spania.

FC Barcelona gjorde et forsøk for flere år siden, men på grunn av klubbens økonomiske situasjon virker det usannsynlig at det vil skje. Dermed kan Real Madrid være det mest logiske alternativet dersom Zubimendi bestemmer seg for å bytte klubb, men bli værende i Spania.

Ifølge As passer Zubimendi ikke bare inn i den posisjonen Real Madrid trenger å fylle, men det er en annen faktor som gjør ham til en favoritt for klubben: Han er spansk, og det sies at klubben forsøker å øke andelen spanske spillere, spesielt de som har en ubestridt plass i landslagstroppen. Når Rodri er skadet, er Zubimendi hans vanligste erstatter.