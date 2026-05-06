Derfor var Resident Evils engelske dialog så notorisk forferdelig

HQ

Hvis du spilte det første Resident Evil da det kom ut på PlayStation og Sega Saturn, husker du sikkert et forbløffende innovativt og visuelt imponerende spill som fullstendig omdefinerte skrekksjangeren i spillverdenen, og til en viss grad gjelder disse standardene fortsatt i dag. Men du husker kanskje også en helt forbløffende dialog, hvorav noe var så forferdelig at det nå anses som like kult og ikonisk.

Dårlige oversettelser var vanlig på den tiden, men Resident Evil var så eksepsjonell at Time Extension nå har intervjuet Tom Shiraiwa, tidligere lokaliseringssjef ved Capcoms Osaka-kontor, for å finne ut hvordan tidløse replikker som "You were almost a Jill sandwich" eller "It might be handy if you, the Master of Unlocking, take it with you" ble til.

Det viser seg at prosjektet var så viktig for Capcom og seriens skaper, Shinji Mikami, at standardprosedyrene ble omgått slik at den japanske avdelingen kunne ha full kontroll. Normalt ville Shiraiwa sendt utkastene sine til USA, der andre ansatte ville overta og ta seg av den engelske versjonen, men i dette tilfellet tok Mikami seg av det selv:

"Mikami dro faktisk til et studio i Tokyo for å spille inn de engelske stemmene. Og jeg tror kanskje det samme selskapet jobbet med den engelske teksten også. [...] Jeg tror grunnen til det er at Mikami ønsket å være direkte involvert i innspillingen og også gi den en veldig vestlig skrekkfilm-atmosfære. [...] Så han gikk faktisk utenom meg på det prosjektet, noe som var veldig sjeldent på den tiden."

Årsaken var, som nevnt, at Mikami ønsket å beholde den kreative kontrollen gjennom hele prosessen og fryktet at visjonen hans ellers kunne bli kompromittert. Shiraiwa fortsetter :

"Mikamis Resident Evil -team ønsket virkelig å gjøre alt internt. De nølte til og med med å bruke folk fra utlandet og andre avdelinger i Capcom, bortsett fra Capcom Production Studio 4. Filosofien deres var at hvis du bruker eksterne folk, vil de ikke være i stand til å formidle det de prøver å oppnå i spillet fullt ut, fordi de er utenforstående."



Det var først da Mikami ble klar over at folk lo av noen av replikkene hans, at han og teamet innså at de sannsynligvis hadde lyktes med å gjøre akkurat det de fryktet at andre ville gjøre. På Resident Evil 2 søkte de derfor hjelp utenfra, og siden den gang har serien gjennomgående hatt et betydelig bedre engelsk.

Time Extension har verifisert Shiraiwas påstander med Chris Kramer, som jobbet hos Capcom i USA på 1990-tallet, og han bekrefter påstandene, og legger til at de verste replikkene definitivt ikke kom fra ham eller kollegene hans.