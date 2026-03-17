Designeren bak Borderlands 4s siste Vault Hunter var utvikleren som gjorde Claptrap til en spillbar karakter

Neste uke skal vi kaste oss over Borderlands 4s første historiepakke DLC, Mad Ellie and the Vault of the Damned. I tillegg til et nytt kart å utforske, sjefer å kjempe mot og en historie å oppleve, har vi også fått en ekstra Vault Hunter å spille som i C4sh, Rogue, som kommer fra en veldig erfaren Vault Hunter-designer.

I en nylig PS-blogg ga Tommy Westerman oss et glimt av C4shs krefter, designinspirasjoner og mer. Han har jobbet hos Gearbox siden Borderlands: The Pre-Sequel, hvor han jobbet med Claptrap som en spillbar karakter, samt Jack the Doppelganger og Aurelia the Baroness. Deretter har han jobbet med Amara og Zane i Borderlands 3, Clawbringer og Spellshot i Tiny Tina's Wonderlands, og Rafa, Harlowe og selvfølgelig C4sh i Borderlands 4.

Som vi ser i bloggen og i traileren nedenfor, ser det ut til at mye av C4shs mekanikk er avhengig av flaks. Vel, flaks kan han absolutt påvirke. Enten det er å kaste terninger for å bedøve, skade og dempe fiender, eller kaste dødelige kort i hodet på dem, spiller C4sh mye som om han nettopp har gått ut av et kasino, og er ute etter å gjøre opp for noen tap. Westerman forklarer at ideen med C4shs design var å lage en spillbar robot som skilte seg ut fra andre lignende figurer.

"Vi vet at fansen elsker robot Vault Hunters som Pre-Sequels Claptrap og BL3s FL4K the Beastmaster, så vi var ivrige etter å bringe C4sh til Borderlands 4. Når vi tenker på en Vault Hunters opprinnelse, er vår første søyle rett og slett å lage en interessant karakter, enten de er kjøtt og blod eller kretser og bolter," skriver Westerman. "Vi startet med ideen om en CasinoBot som er besatt av tall og sannsynlighet, men den spennende kroken for oss var C4shs ønske om å oppsøke eldgamle pyntegjenstander som fullstendig snur opp ned på matematiske sjanser. Når det gjelder hva C4sh tilfører Borderlands 4 tematisk sett, ser de fleste for seg klassiske skurker som tyver som angriper i smug, men det finnes også en gambler som er avhengig av flaks og kløkt. Vi vil at C4sh skal føles som den sistnevnte, sjeldnere arketypen: en som ikke stjeler fra lommene dine, men som stjeler pengene dine likevel fordi han vet hvordan han skal manipulere oddsen."

C4sh kommer til Borderlands 4 den 26. mars.