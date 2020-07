Destiny 2: Beyond Light utsettes til november

Du ser på Annonser

For litt over en måned siden ga Bungie oss mange spennende nyheter, og blant dem var at Destiny 2 sin neste store utvidelse heter Beyond Light og skal lanseres den 22. september. Eller, nå bør jeg si skulle lanseres.

Bungie kan nemlig fortelle at de har sett seg nødt til å utsette Destiny 2: Beyond Light til den 10. november. Dette skyldes i hovedsak problemer med arbeid hjemmefra som en følge av Covid-19. Dermed vil også Season of Arrivals vare frem til den 10. november, så jeg håper du har kost deg med den så langt.