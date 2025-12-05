Destiny 2: Renegades

HQ

La oss ikke kaste bort tid her, ettersom du vet hva Destiny 2 er på dette tidspunktet. Du vet hva du kan forvente av Bungies langvarige plyndringsskytter, og du er sannsynligvis litt kjent med prøvelsene og trengslene den har møtt helt siden den ti år lange Light and Darkness Saga endte med The Final Shape utvidelse sommeren 2024. Så, med det som er tilfelle, la meg først uttrykke noe om spillet som jeg har viet tusenvis av timer til det siste tiåret: vi trenger en tilbakestilling.

Før du trekker noen konklusjoner om at dette betyr at den siste utvidelsen med Star Wars-tema (Renegades) er en katastrofe, la meg fjerne enhver forvirring og bare bekrefte at det ikke er det. Det har sine styrker og svakheter, helt sikkert, men dette spillet står nå overfor problemer som en enkel utvidelse ikke kan fikse. Hver gang en ny DLC kommer ut, forventes det at vi blir begeistret over noen nye narrative tråder å følge, og selv om dette er greit, er den faktiske spillstrukturen og oppsettet det samme gang på gang. Det er bare så mange Cabal, Fallen, og Vex jeg kan skyte i ansiktet og fremdeles føle at vi utvikler oss i en meningsfull retning, og på samme måte blir jakten på granulært bedre plyndring slitsom, med de utallige tilbakestillingene og kraftgrindene som ikke er annet enn utmattende. Igjen, Destiny må tilbakestilles. Vi trenger en ny saga som faktisk føles ny, ikke som om vi bare snur siden for å starte et nytt kapittel i en større bok, slik tilfellet var mellom å lukke Light and Darkness Saga og begynne The Fate Saga med den skuffende The Edge of Fate -utvidelsen. Jeg er rett og slett lei av å gjøre de samme tingene om og om igjen. Det har gått et tiår, og jeg synes ikke det er urimelig å ønske seg noe annet fra dette kosmiske universet.

Uansett, Renegades. Før jeg kommer inn på spillingen og de mer oppslukende delene av denne utvidelsen, la oss ta en titt på Bantha i rommet; Star Wars -temaet. Det er på nesen og cheesy, det er kanskje litt mye til tider, men det fungerer også. Jeg vet at det høres selvmotsigende og en smule overfladisk ut, men det er sannheten. Det er noe effektivt med Destiny 2 med et Star Wars -filter lagt over seg, da fiendene, kulissene, banedesignet, alt sammen faktisk fungerer i god harmoni. Når det er sagt, har Bungie enten skrudd av kreativiteten med historien, eller blitt begrenset av hva Lucasfilm ville tillate, ettersom fortellingen i praksis er en blanding av elementer fra filmene. Det er en massiv og destruktiv base i verdensrommet som vi må eliminere ved å sprenge en helt bestemt modul ved å zoome ned i en grøft... Det er en kjernefiende med hjelm som drives av hat og snakker med en dempet og kommanderende stemme, og som står overfor all slags følelsesmessig uro, akkurat som Kylo Ren... Når du reiser til et nytt område, får du et filmatisk perspektiv som føles som hentet rett fra filmene, Spider har en ørkenpram som ser ut som Jabbas som overskygger det som tydeligvis er ment å være en Sarlacc Pit, og fiendene har blitt justert slik at de ser ut som gangstersyndikater eller Empire Stormtroopers... Igjen, det fungerer på en måte i praksis, men hadde det tjent på å være mindre påklistret og likt? Uten noen som helst tvil.

Når det gjelder selve spillingen, er det også litt motstridende for meg også, for selv om det er interessante nye elementer som presenteres, føles Renegades også akkurat som et av de mindre Episodes bortsett fra uten den ukentlige utviklingsstrukturen de tilbød. Du får en håndfull faktiske nye oppdrag stablet opp med samtaler og mellomsekvenser med rollebesetningen, og resten fylles ved å ta på deg den nye sesongmessige aktiviteten kjent som Equilibrium. Det er egentlig ikke så mye som vil overraske Destiny 2 -veteranen, og selv om noen kanskje synes det er greit, skulle jeg gjerne sett at Bungie tok flere sjanser og utforsket forskjellige ideer som ikke føles så forbannet kjente.

Fortellingen er kanskje den sterkeste delen av denne utvidelsen som helhet, med den tilbyr en god balanse mellom mindre beats som holder oppmerksomheten din i dag og større tråder som vil bli utforsket i årene som kommer. Tilstedeværelsen av Star Wars er ikke så ekstrem at vi i årene som kommer vil se tilbake på denne utvidelsen og føle dens innflytelse, selv om det er noen viktige punkter som blir introdusert med hensyn til Nine og hvordan de passer inn i The Fate Saga.

Utover dette er den andre lovende delen om Renegades Fire and Ice -oppdraget der du vil tjene din Praxic Blade (lyssabel). Det er et krevende og minneverdig fangehull som leker med nye mekanikker og ideer og holder deg på tå hev, og til slutt belønner deg med et våpen som du vil ha med deg i årene som kommer. Men som med mye i denne utvidelsen, er det skjemmet av et annet designvalg. Mange av Praxic Blade kosmetiske hiltalternativer og bladfarger er opptjent gjennom spill og oppdrag, men flere er også betalte alternativer på Eververse Store... Det er bare nedslående når du bruker tid på å låse opp et nytt verktøy (i tillegg til å kjøpe utvidelsen i utgangspunktet) for så å finne ut at det kule kosmetiske alternativet du vil ha, er låst bak en dør til £8. Destiny 2 er et så kosmetisk og spillerstildrevet spill på dette punktet at denne typen inntektsvalg faktisk er hjerteskjærende.

For å redusere utviklingsarbeidet er noen av samtalene du har med karakterene i spillet servert med enkle, skrevne dialogbokser, noe som også kan være en tøff pille å svelge når spillet har hatt ren stemmestyrt dialog i så mange år - og utmerket stemmestyrt dialog i tillegg.

Det er hit-and-miss igjen, det er det korte av det lange på Destiny 2: Renegades. Det er deler som etterlater deg med et stort smil om munnen, det være seg når du skjærer fiender i stykker med lyssabel eller første gang du vandrer inn i den travle og livlige kantinaen på Mars. Det er deler av denne utvidelsen som Star Wars eller ikke, du vil sette pris på, men som en som har spilt Destiny som en franchise i over 11 år på dette tidspunktet, opplevd denne historien med en karakter som føles som en del av meg som person nå, begynner jeg å bli lei av å bli tilbudt effektivt det samme innholdet med et annet filter over det og fortalt at det er nytt. Destiny Jeg er lei av å bli fortalt at jeg på denne måten lever på lånt tid, og det er virkelig hjerteskjærende å si det, for jeg elsker dette universet som Bungie har skapt, og hver gang jeg går tilbake i skoene til min Guardian, føles det litt som å komme hjem. Den eneste haken nå er at det å komme hjem føles som et ork, som om man må tilbringe julen hos svigerforeldrene... Magien er i ferd med å forsvinne, og ikke engang Star Wars kan gjøre mye for å redde den.

Destiny 2 Men Destiny 2 er fortsatt , og det betyr at i sentrum står et godt sammensatt sci-fi-skytespill med et tilfredsstillende og givende actionspill. Basen har vært effektiv og fornøyelig i årevis, og det endrer seg overhodet ikke. Men endringen etter The Final Shape til å satse på kortere og hyppigere "utvidelser" i stedet for større årlige innholdsdråper har ikke vært annet enn forferdelig for Destiny 2 fra et spillerperspektiv, og jeg er ikke sikker på om jeg orker mye mer av dette formatet som føles så utrolig lite givende å fortsette å tøffe seg gjennom. Som jeg nettopp sa, Destiny 2 er ikke det spennende store eventyret det pleide å være, spillet som jeg kunne bruke timer og timer på å spille hver uke fordi det føltes spesielt og unikt. Det er nå et repetitivt ork, og Renegades har egentlig ikke gjort noe for å rette på det.