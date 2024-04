Destiny 2: The Final Shape vil kombinere lys og mørke i en ny underklasse.

HQ

Bungie var vertskap for en forhåndsvisning av spillingen på Destiny 2: The Final Shape i går kveld (som du kan se i sin helhet nedenfor), der de delte og viste frem massevis av spennende informasjon om den kommende siste utvidelsen i Destiny 2's Light and Darkness Saga.

Som vi har sett tidligere med denne typen forhåndsvisninger, har Bungie hovedsakelig fokusert på de store linjene i utvidelsen, og dette inkluderer avsløringen av en ny underklasse, en ny Exotic type (eller rettere sagt en ny type...) og en ny fiendefraksjon.

Prismatisk underklasse.

Prismatic er innbegrepet av Guardian's mestring av Light og Dark. Det er en ny type underklasse som lar deg lage nye bygg som låner ferdigheter og evner fra andre underklasser for å skape en virkelig kraftfull ny helhet. Ved å kombinere elementer fra Arc, Solar, Void, Stasis, and Strand kan du benytte deg av en Transcendence -tilstand for å utdele både Light - og Darkness -skade.

Bungie har lovet at med dette mer åpne designet kan vi se frem til en større samling av Aspects og Fragments for å øke mulighetene for å lage nye bygg.

Eksotisk klassegjenstand.

Dette er omtrent det som står på papiret. Exotic klassegjenstander kommer tilbake, men denne versjonen vil ikke ligne noe vi har sett før i Destiny historie. Disse vil fungere spesifikt med underklassen Prismatic og vil falle med to tilfeldige kast som stjeler frynsegoder fra andre Exotic rustningsdeler, også fra andre klasser. Ja, det betyr at Hunters endelig kan få fordelen av Synthoceps, Warlocks kan endelig bli usynlig, og Titans kan bli enda mer dødelig mot nærkamper hvis de klarer å få et kast med Liar's Handshake perks.

Dread.

Den nye fiendefraksjonen vil gjøre Tormentors og Subjugators til et enda større problem. Dread, som de kalles, inkluderer en rekke nye fiendetyper, for eksempel Grim som flyr fra luften, Husk som bruker nærkamp, Attendant som bruker Stasis og Weavers som bruker Strand. Det virkelig skremmende med denne fraksjonen er at når de dør, slipper de løs en Geist som vil forsøke å ta deg med seg i graven.

Du kan se alt dette i aksjon i spilltraileren nedenfor, og du kan til og med få en ny titt på Into the Light, som nå er tilgjengelig, i lanseringstraileren nedenfor.

Destiny 2: The Final Shape lanseres 4. juni 2024 på PC, PlayStation og Xbox-konsoller.

