Destiny 2: The Witch Queen

Da var det dags igjen! Forrige utvidelsespakke, Beyond Light, er sånn sirkum femten måneder gammel. Bungie har tatt seg tid med The Witch Queen og fraviket fra den originale planen med å slippe en utvidelse i året. Og det merkes! De tre ekstra månedene med polering og gnukking har ført til to ting: Først og fremst har slippet gått nærmest uten problemer. Som en kraftig kontrast til Lost Ark sin slipp har det på det meste vært 20 minutter kø. Og dette på selve slippdagen! Til sammenligning har spillene omtrent like mange unike spillere. Destiny 2 har omtrent 1.2 millioner spillere ifølge Playercounter, og Lost Ark 1.3 millioner ifølge Steamcharts. Det er bare å gratulere!. For det andre er The Witch Queen en fryd rent spillmessig som bringer med seg mange forandringer jeg er sikker på at Destiny-fansen kommer til å bli fornøyde med.

Men først, litt plot. Om du har fulgt med på det så hopp lengre ned i anmeldelsen, jeg skal merke hvor jeg begynner prate om selve spillet.

Over det siste året har sesongene i Beyond Light fortalt en historie. Kroppen til den avdøde antagonisten fra D2: Forsaken, Uldren Sov, har blitt brakt tilbake til live. Som en Guardian, vel å merke. Dette innebærer at han ikke har noen som helst hukommelse om hva han har gjort i sitt tidligere liv. Personlighets-basen er nogenlunde den samme, men det blir feil å klandre denne nye personen, Crow, for hva Uldren Sov har gjort. Vi har fulgt Crow mens han har kjempet for å bli godtatt av folk som hatet Uldren. Sett hvordan han har slitt med samvittigheten og å bli klandret for noe han teknisk sett ikke har gjort. Stått ved han da den nåværende "big bad" (for å låne et trope-ord) Savathûn avslørte hvem han har vært og viste alt det forferdelige han gjorde mot de nye kameratene sine.

På siden av alt dette har vi greid å forhandle frem en forsiktig våpenhvile og etter hvert ustabil allianse med Cabal-folket. Keiserinne Caiatl, datter av keiser-i-eksil Calus, tok over etter Dominus Gaul tilranet seg tronen og følgelig invaderte det som er igjen av jorda bare for å bli super-drept av oss Guardians. Hun er en tøff men rettferdig Keiserinne som anerkjenner at vi har større problemer enn smålig krigføring mot hverandre. Denne alliansen har Savathûn igjen kjempet mot med all sin kløkt og makt. Et snikmord-forsøk ble såvidt avverget av tidligere nevnte Crow, noe som forsterket tilliten vår.

Til slutt kommer vi til Osiris, som endelig hadde kommet inn i varmen etter en lengre periode i eksil. (Grunnet akademiske og filosifiske uenigheter med ledelsen - kom ikke her og si at Destiny er urealistisk!) Osiris, som brukte all sin tid og sine ressurser for å finne igjen kjæresten Saint-14. (Døde i heroisk kamp mot Vex, og drepte såpass mange av de på egenhånd at de opprettet et gravkammer i en tidslabyrint til ære for han. Ble så funnet på en ustabil tids-avgrening i et multivers hvor han holdt ut akkurat lenge nok til at vi kunne redde han. Fytti grisen det er mye å holde følge med i Destiny-loren!) Stakkars Osiris som over det siste året ble mer innesluttet og kvass i kantene. Osiris som Savathûn tok over kroppen til, og brukte han til å så tvil og mistro i rekkene våre. Osiris kunne ikke gjøre annet enn å skrike inne fra sitt eget hode mens han så Savathûn omfavne Saint-14 gjennom sine egne øyne, ute av stand til å styre sin egen kropp.

Osiris, som har blitt holdt som gissel i hele forrige sesong da Savathûn, heksedronningen, avslørte seg for oss og fortalte om sin motivasjon. Hvordan hun har blitt jaktet på av søsteren Xivu Arath, krigsdronningen. Både Savathûn og Xivu Arath er av arten Hive - en art som ble lurt inn i en avtale av noe som best kan beskrives som eldritch-aktige orme-guder. I bytte for makt, kunnskap, styrke og masse annet, ble de enige om å bli verter for egne utgaver av disse ormene og om å erhverve seg så mye de kunne som en ofring for disse gudene. (Svært kort oppsummert.) Nå har en bråta med planer kulminert i at Savathûn har hoppet over på offensiven etter å ha brukt mye tid i skyggene, i gjemsel. Den siste planen hvor hun besatte Osiris og lurte oss til å utføre en eksorsisme førte til at hun ble sluppet fri fra sitt meta-fengsel, hvor vi plukker opp tråden i The Witch Queen.

Nå! Er vi ferdig med historie-delen!

Utenom et plot som jeg liker svært godt kommer det en god del endringer med The Witch Queen-utvidelsen. Spesielle ting å merke seg er en helt ny våpen-type ment for nærkamp: Glaive - et slags stakevåpen a là spyd, bare med en egg for kutting i tillegg til stikking. Denne blir man introdusert til via det andre nye systemet: Våpenbygging. I Destiny 2, siden det er et såkalt looter-shooter, er samling av våpen en viktig del av spillet. Letingen etter et med akkurat de egenskapene du er ute etter virker som en stor motivator for å spille de forskjellige modusene og oppdragene. Nå får vi nok en rute å jage etter den perfekte kombinasjonen. Men istedenfor at egenskapene er tilfeldig tildelt får vi nå muligheten til å velge akkurat hvilke egenskaper vi vil ha på et våpen! Det å gi spilleren såpass stor påvirkningskraft og egenråde er et briljant trekk av Bungie. Ikke tro at det blir mindre grind for det, dog. Materialene for å kunne bygge et våpen skaffes fra spesifikke aktiviteter via spesialiserte dusøroppdrag, hvor vanskeligere aktiviteter belønner deg med bedre materialer. Ønsker du et våpen med en egenskap som vanligvis bare kan skaffes fra et raid, for eksempel, må du ut og raide. Det er med andre ord ikke en snarvei til kjempegode våpen, men det kutter kraftig ned på mengden tilfeldigheter som spiller inn i det å skaffe seg akkurat det våpenet du har siklet etter. I tillegg har Bungie sagt at det finnes spesielle kombinasjoner og egenskaper som kun kan skaffes fra å gjøre den enkelte aktiviteten, slik at man fremdeles har en grunn til å gjøre de. Det må også nevnes at man må ha en byggeplan før man kan bygge et våpen. (Overraskelse, disse må du også ut i verdenen og gjøre aktiviteter for å skaffe!)

I Beyond Light fikk vi en ny element-klasse: Stasis. Noe av det som gjorde at denne skilte seg ut var at man fikk mye større frihet til å tilpasse den som man selv ønsket. Gjennom å låse opp aspekter av element-klassen og sette de fritt sammen fikk man muligheten til å bygge en spillestil som passet en selv. I tillegg åpner dette for mye eksperimentering, som alltid er gøy. Nå tas dette aspekt-aspektet videre og de gamle element-klassene skal få en løpende oppgradering slik at de også kommer på samme nivå som Stasis. Først ute er det Bungie har dubbet "Void 3.0", som medfører en rekke endringer for Hunters, Warlocks, og Titans. Fokuset er at alle element-klassene skal føles unike, og for å hjelpe på har Bungie satt en del verb som er med på å bestemme "følelsen" til klassen. For Void er dette "Supress", "Weaken", "Volatile", "Invisibility", "Overshield" og "Devour". Dette for å gjøre det klarere hva enkelte ferdigheter gjør - "Volatile" i beskrivelsen betyr at en fiende eksploderer om den blir drept med den ferdigheten, "Overshield" fyller opp skjoldet over kapasiteten og så videre. Jeg har ikke hatt like mye tid til å leke med dette, men hvis de får "moro"-nivået ved å bygge seg opp sin egen klasse opp på nivået til Stasis er dette en slam-dunk for min del. Solar og Arc skal få lignende overhalinger etter hvert som året fortsetter.

Spillmodusen Gambit har også fått noen etterlengtede oppgraderinger. Vi skal endelig få flere baner, takk og lov! (Jeg ble nesten svimmel av å spille Gambit på de fire samme banene om og om igjen!) Hvor vi spillerne skal stemme på en av de. Over den inneværende sesongen (sesong 16) skal tre nye baner legges til, som gjør at totalen lander på syv. Flere endringer som berører balansen i spillmodusen har også blitt implementert, hvor hensikten er å gjøre modusen mer konsekvent og mindre tilfeldig. Spillere som invaderer og dreper noen på det andre laget leger bossen for 27% helse, istedenfor en variabel verdi mellom 5% og 30% for eksempel. Boss-fasen blir også sakket ned noe ved at den får et udødelighets-sjold fra medhjelpere som entrer banen ved faste intervaller. Forhåpentligvis gjør alle endringene at vi ser færre kamper hvor en side snøballer den andre uten at de har en sjans til å hente seg inn igjen. Du kan lese alle endringene i <a href="">denne</a> bloggposten fra Bungie.

Andre ting? Spillet er betraktelig mindre grindy, ettersom man ikke lenger må hamstre rustning og våpen for å få opp kraftnivået mellom sesongene. Alle har fått en boost til 1350, og ja det er et stykke opp til den nye myke grensen på 1500. (1560 er sesongens max, og når du maksgrensen er det bare 10 nivåer som skiller deg og neste maksgrense.) Men siden det er enklere å få oppgraderinger ved å spille de moduesene man vil er det ikke lenger like irriterende. Crucible får også et par nye gamle kart, noe som blir gøy. Eternity og Vostok entrer kart-poolen og gjør Crucible litt mindre repetitivt også.

Nå har jeg prata utrolig mye om hva som endrer seg, og hva som har skjedd. Men er det bra? Ja utvilsomt! Kampanjen i the Witch Queen er fornøyelig av flere grunner. Borte er "Champions" som ble brukt kanskje litt vel mye den foregående utvidelsen. Istedenfor har Hive nå tilgang til egne Guardians som bruker "lyset" for å gjenoppstå om man dreper de. For å sette spikeren tilstrekkelig i kisten må man da drepe deres Ghost i tillegg. Dette er nogenlunde ekkelt å tenke på, da det er noe man definitivt ikke vil skal skje med oss selv. Likevel er det også merkelig tilfredsstillende. Animasjonen er mektig på et vis? Men alvoret av hva man gjør skal ikke undergraves. Disse Hive-Guardians møter man på i Savathûns tronverden - en dimensjon hvor hun kontrollerer virkeligheten. Tronverdenens størrelse er direkte proporsjonal til hvor mektig eieren er, og hennes er ENORM. Som det hør seg og bør seg fra dronningen av løgn og bedrag er det mye føkk som foregår, og designet reflekterer det på en prikk!

Som forventet er lydsporet intet annet enn herlig. Det akkompagnerer det dystre temaet og de treige sumpene man vader gjennom aldeles nydelig. Som en fin liten ekstrabonus fikk alle som forhåndsbestilte the Witch Queen det komplette albumet gratis digitalt. Vær varsom dog, det er spoilere i sangtitlene!

Det var det, egentlig. Jeg kan ikke annet enn å anbefale deg å hoppe inn nå mens sesongen enda er ny. For å gi en liten peilepinn holder Destiny-fansen på med å diskutere seg imellom om denne utvidelsen faktisk er bedre enn The Taken King-utvidelsen til det originale Destiny - det er der vi er liksom. Nyt alt innholdet, få opp kraftnivået ditt og prøv deg på "Legendary"-vanskelighetsgraden på kampanjen! (Si fra i kommentarfeltet om du klarer det på første forsøk, for da blir jeg faktisk litt misunnelig)