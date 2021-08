Destiny 2: The Witch Queen slippes i februar - gjør kule endringer

HQ

Tidligere i år fortalte Bungie at de allerede hadde bestemt seg for å utsette Destiny 2: The Witch Queen til en gang i 2022. Det viser seg heldigvis at vi ikke må vente så veldig lenge neste år.

I dagens Destiny 2 Showcase fikk vi vite at Destiny 2: The Witch Queen vil lanseres den 22. februar. Et kult valg siden det nok er flere store spill som også har eller hadde sett for seg å slippes den 22/2/22.

Da går turen til Savathûn sin Throne World fylt med nifse sumper omgivelser og det som nærmest virker som Hive-Guardians med Hive-Ghosts. Heldigvis får vi litt mer å beskytte oss med også, deriblant et nytt våpen enkelt nok kalt Glaive (stakevåpenet som kalles glavin på norsk). Dette kan ikke bare brukes i nærkamper heller siden det også kan mane frem skjold og prosjektiler.

Når vi uansett er inne på våpen bør det også nevnes at The Witch Queen også introduserer muligheten til å nærmest lage våre egne våpen med særegne modifikasjoner, shadere og lignende. Mer om alt dette vil avsløres de neste månedene før lansering.

