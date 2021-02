Destiny 2: The Witch Queen utsettes til 2022 - Lover viktig historie

Bungie valgte å gå helt berserk ved å annonsere hele tre utvidelser til Destiny 2 da de offentliggjorde fremtidsplanene for spillet i forrige sommer, men siden den første måtte utsettes kommer nok ikke kveldens annonsering overraskende på heller.

Utviklerne forteller at Destiny 2: The Witch Queen, spillets store utvidelse som egentlig skulle komme i år, har blitt utsatt til 2022. Det er tre grunner til dette. For det første er målet at The Witch Queen virkelig skal legge til rette for en spennende avslutning av Light and Darkness-sagaen fra Lightfall og utover. Samtidig vil utvidelsen introdusere en rekke grunnleggende ting som det vil bygges videre på i fremtiden. Til slutt ønsker de selvsagt å ikke ofre liv og helse med enorm arbeidsmengde og usikre møter i disse Covid-tider, så da tar de seg heller tiden som trengs. Alle tre er meget forståelige i min bok. Særlig siden vi i samme slengen får vite at en fjerde utvidelse også er på vei.