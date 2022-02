HQ

I går kunngjorde Sony at de kjøper Bungie, og timingen kunne vel nesten ikke vært bedre når den etterlengtede Destiny 2-utvidelsen The Witch Queen bare er 21 dager unna. Å være tre uker unna lansering må selvsagt markeres, noe som gjøres med en ny trailer som viser hvilke nye våpen og nytt utstyr som venter i Destiny 2: The Witch Queen. Man kan trygt si at man kan glede seg uansett om man liker å dele ut smerte med eksplosjoner og lyn eller foretrekker å beskytte og lege folk.