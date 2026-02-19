Destiny 2 utsetter stor oppdatering med flere måneder bare uker før utgivelsen

HQ

Fans har klaget over Bungies relative stillhet på Destiny 2 en stund, og nå som utvikleren har gitt samfunnet en oppdatering, ser det ut til å ha lagt mer bensin på bålet. Spillets siste oppdatering, Shadow and Order, som skulle lanseres 3. mars, blir nå skjøvet tilbake med mer enn tre måneder.

Den kommer i stedet den 9. juni. "Denne oppdateringen blir endret og utvidet til å inkludere betydelige livskvalitetsoppdateringer, og som et resultat vil den også få nytt navn. Denne oppdateringen vil nå lanseres 9. juni 2026, " forklarte Bungie i et innlegg på Bluesky. Flere detaljer vil bli gitt nærmere utgivelsen, inkludert tidligere annonsert innhold og tilleggsfunksjoner, for eksempel utvidet Tiered Gear til raids og fangehull, Pantheon 2.0, Tier 5-statistikk for eksotiske rustninger og mer.

Tilleggsinnholdet kan bidra til å svinge noen fans, men den tre måneder lange ventetiden knyttet til en oppdatering som var et par uker unna, er sikker på å slå hjem. Med Marathon på vei er det mulig at den store utgivelsen prioriteres hos Bungie akkurat nå, men i det minste Destiny 2 spillere vil få en større oppdatering i år, bare ikke så snart som de hadde ønsket seg.