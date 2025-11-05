Destiny 2 viser frem massevis av Star Wars-temaet Renegades våpen og utstyr

HQ

Om mindre enn en måned lanserer Bungie den neste utvidelsen for Destiny 2. Basert på The Edge of Fate fra sommeren, vil neste kapittel være en Star Wars-temautvidelse kjent som Renegades, og med den som skal lanseres 2. desember, har utvikleren nå delt et glimt av en haug med de nye våpnene og utstyret den vil introdusere.

Igjen, siden dette er en Star Wars-temautvidelse som tar historien til en ny lovløs grense som effektivt er Tatooine, mange av våpnene og utstyret har et tema som ligner en galakse langt, langt borte. Den største haken er at dette fremdeles er Destiny våpen og utstyr, så ikke forvent å kunne bruke det som regnes som en lyssabel, da det i stedet går under navnet Praxic Blade.

Du kan se alle de nye viktige våpnene og utstyret i aksjon i den nye traileren nedenfor, men vi har også samlet de annonserte tilleggene, slik at du vet nøyaktig hva du kan legge til i arsenalet ditt om mindre enn en måned.



Uhøflig diskurs - Håndkanon



Modifisert B-7 Pistol - Håndkanon



Alt av ingenting - Pulsrifle



Renovert A499 - Tungt skarpskyttergevær



M-17 Fast Talker - Maskinpistol



Compact Defender - Sidevåpen



Fortunes Favor - Jegerbeinrustning



Praxis Vestment - brystrustning for titan



Deimosuffusjon - Troldmannshjelm



Praxic Blade - Sverd



Arvestykke - Kampbue

