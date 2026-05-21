Destiny 2s lange reise kommer til en slutt 9. juni

I nesten ti år har Destiny 2 fengslet spillere over hele verden, og få kunne ha forestilt seg hvor langvarig eventyret ville bli da spillet først ble lansert i 2017. Og utviklerteamet har holdt det gående med utvidelser, sesongbasert innhold og mye mer. Men alt dette tar slutt med den neste oppdateringen, som Bungie nå bekrefter vil være spillets siste når den kommer 9. juni.

Serverne vil selvfølgelig ikke bli stengt, og spillet vil fortsatt være spillbart, men teamets fokus vil nå skifte til fremtidige prosjekter. På Bungie.net skriver teamet at :

"Når fokuset vårt vender seg mot en ny begynnelse for Bungie, vil vi begynne å jobbe med å inkubere våre neste spill. For å oppnå dette vil vi 9. juni 2026 lansere den siste oppdateringen av live-tjenesteinnhold for Destiny 2 for å begynne den nye reisen som studio. Selv om den aktive utviklingen avsluttes, vil vi sørge for at Destiny 2 forblir spillbart, akkurat som det originale Destiny er i dag. Mange endringer i denne siste oppdateringen vil ha som mål å sikre at Destiny 2 er et innbydende sted for spillere å vende tilbake til."

Den siste oppdateringen beskrives som et kjærlighetsbrev til alle som har vært med oss i årenes løp, og vil blant annet inneholde oppgraderte aktiviteter, forbedringer av raids og tilbakekomsten av Sparrow Racing League. De benytter også anledningen til å pensjonere sesongbaserte arrangementer.

Bungie, som lenge har snakket om at de har store planer for Destiny 2 og den såkalte Fate Saga, ser nå i stedet ut til å ønske å avslutte spillet. Og med et større fokus på Marathon og et synkende antall aktive spillere, følte de kanskje rett og slett at det var på tide å pensjonere Destiny 2.

Hva er dine tanker om avgjørelsen?