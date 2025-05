Destiny 2s neste utvidelse vil starte Fate Saga

I går avslørte Bungie endelig hva fremtiden vil bringe for Destiny 2. Nå som Light and Darkness Saga er avsluttet, har utvikleren bekreftet at den neste reisen vil ta oss på en annen vei som det regnes som Fate Saga. Det vil starte i juli med en ny utvidelse kjent som The Edge of Fate, og det ser ut til å endelig se nærmere på å utforske mer om Nine og hvordan de tar over viljen til sine undersåtter.

I et stort kunngjøringsinnlegg blir vi fortalt følgende: "De ni vil spille en nøkkelrolle i denne nye æraen av Destiny. Disse mektige vesenene eksisterte lenge før de reisende dukket opp i Sol-systemet, og deres eksistens, vil vi lære, muliggjør den verden vi kjenner i dag. Etter mange år på sidelinjen er det på tide å møte dette glemte panteonet av ukjente guder.

"The Edge of Fate er starten på en lang reise, og vi tar oss god tid til å fortelle en ny historie som foreløpig vil etterlate deg med mange ubesvarte spørsmål. Hver utvidelse vil bidra til å besvare noen av dem, så med to utvidelser i året vil vi kunne levere disse svarene i et raskere tempo enn før."

The Edge of Fate vil introdusere et nytt sted som spillerne kan utforske, og dette er Kepler. Det sies å være inspirert av utfordringer med å finne veier og løse gåter, og vil også by på nye fiender, utstyr, våpen og destinasjonsspesifikke evner. Vi får se mye av dette i aksjon i den nye spilltraileren.

Men dette er ikke alt, lansering sammen med denne nye betalte utvidelsen vil være en rekke ytterligere gratis spilljusteringer som introduserer en skytebane til tårnet, et forbedret og mer intrikat rustningssystem, en enklere måte å matchmake og bytte mellom aktiviteter som er kjent som Portal, og alt dette er på toppen av en forbedret versjon av mange aktiviteter som er til stede i spillet i dag som en del av Rite of the Nine oppdatering.

Sjekk ut Year of Prophecy -veikartet nedenfor.