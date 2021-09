Destroy All Humans 2 - Reprobed bekreftet for 2022

HQ

PlayStation ødela litt av moroa for THQ Nordic ved å røpe remaken av Destroy All Humans 2 tidligere denne uken, men nå har vi i alle fall fått bekreftelsen og mer informasjon.

THQ Nordic avslører at Destroy All Humans 2 - Reprobed vil slippes en gang neste år. Denne utgaven vil gjenskapes fra bunnen av med Unreal Engine 4, noe som ikke bare betyr langt bedre grafikk. Også fysikken skal være kraftig forbedret, samtidig som at det kan spilles på delt skjerm med en venn. Mer informasjon skal komme "senere", men med både en annonseringstrailer og gameplaypresentasjon har vi jo allerede fått litt å bite i.

