Destroy All Humans 2: Reprobed kommer nå til PS4 og Xbox One, men uten flerspiller

Destroy All Humans 2: Reprobed er en komplett nyinnspilling av PlayStation 2-spillet fra 2006, drevet av Unreal Engine 4. Denne versjonen kom i august i fjor på nåværende generasjons konsoller og også på PC, og sannheten er at den fortsatt er ganske morsom, selv om den drar begrensningene i tilnærmingen til konsoller fra tre generasjoner siden, som vi fortalte deg i vår anmeldelse.

Og ettersom det ser ut til at Schwarzwald og THQ føler at det fremmede Crypto-spillet ikke har fått den mottakelsen det fortjener, har de nå annonsert at de vil portere det til Xbox One og PS4, selv om denne nye versjonen ikke vil ha flerspillermodus, som originalen hadde, med delt skjermsamarbeid.

Det vil sannsynligvis ikke bety mye for noen fans, men for å "kompensere" de som bryr seg, vil Destroy All Humans 2: Reprobed på PlayStation 4 og Xbox One komme til redusert pris, og vil treffe hyllene for € 29.99 / £ 24.99 fra 27. juni.

