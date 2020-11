Destruction Allstars-gameplay oppklarer litt

Du ser på Annonser

Da Destruction Allstars ble utsatt i forrige uke lovet utviklerne at de i alle fall endelig skulle forklare mer om hva spillet går ut på og vise gameplay denne uken. De holder ord.

Nærmere bestemt forteller de mer om spillet ved å forklare hva de ulike modusene går ut på. Den mest grunnleggende er helt klart Mayhem. Enkelt sagt er dette vanlig Deathmatch. Uansett om du er alene eller i et lag handler det om å knuse så mange motstandere som mulig.

Carnado er steget videre fra dette. Når du skader eller vraker motstandere belønnes du med valutaen Gears. Disse lagres i kjøretøyet ditt, så for at de skal telles må du ofre bilen din inn i en tornado. Da ender du opp til fots, og må derfor finne deg et nytt kjøretøy igjen ved å enten stjele andres eller kjøpe et nytt. Personen eller laget med flest Gears vinner.

Stockpile er en tolkning av "capture"- og "Control"-moduser. Atter en gang vil du få Gears for å vrake eller slå ut motstandere, men du må forlate bilen din for å plukke dem opp. Når det er gjort må du så løpe til en av de tre bankene i arenaen for å levere valutaen.

Selvsagt venter det en slags overlevelsesmodus også. Gridfall setter seksten spillere opp mot hverandre i en arena som begynner å falle fra hverandre. Det vil være mulig å respawne, men utviklerne sier ikke hvor mange ganger. Uansett er det siste person eller bil som står igjen som vinner.

Felles for de alle er at hver sjåfør har unike egenskaper og ferdigheter, samtidig som at ulike biler har særegne styrker og svakheter. Blant annet får vi se at man kan gjøre bilen usynlig og få flammer etter seg til fots. I tillegg er det en treningsmodus og utfordringer som vil belønne deg med kosmetiske ting.

Hvordan synes du dette ser og høres ut?