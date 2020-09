Det blir mulig Ã¥ overfÃ¸re PokÃ©mon fra GO til Home senere i Ã¥r

Du ser på Annonser

På slutten av gårsdagens Crown Tundra-presentasjon bekreftet Pokémon Company-president Tsunekazu Ishihara at spillere får muligheten til å overføre Pokémon fra Pokémon GO til Home senere i år. Da blir det altså mulig å føre over alle dine kjære lommemonstre fra mobilspillet til Pokémon Sword/Shield på Switch.

Det ble også avslørt at spillere som overfører Pokémon fra GO til Home vil motta en spesiell Melmetal som kan Gigantamaxe. Dette kommer meget godt med, da det tidligere kun har vært mulig å få tak i Melmetal ved å åpne Mystery Box i Pokémon GO og samle hele 400 Meltan Candies.