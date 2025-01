Det er bekreftet: Søndag spilles en ny Clásico mellom Real Madrid og Barcelona

HQ

Den spanske supercupen har gått som de fleste forventet (spesielt de saudiske investorene), og både FC Barcelona og Real Madrid har vunnet sine semifinaler, noe som betyr at de møtes på søndag: sesongens andre Clásico, der supercuptittelen står på spill.

En tittel de fleste spillerne i begge lagene allerede har vunnet (Real Madrid vant den i 2024, 2022 og 2020, Barcelona i 2023 og 2019), men det er utvilsomt et moralsk løft for andre halvdel av sesongen, når Liga-, Copa- og Champions League-titlene skal avgjøres. Det blir også en sjanse for Real Madrid til å teste prestasjonene sine: De har forbedret seg som lag siden 4-0 i oktober, men vil det være nok?

Onsdag vant Barcelona 2-0 over Athletic Bilbao, samme dag som de også vant for sikkerhets skyld, slik at Dani Olmo og Pau Víctor kunne spille på søndag. Torsdag har Real Madrid nettopp slått Mallorca, et veldig spenstig lag (en gjentakelse fra sesongens første kamp i august, som endte 1-1) som endte med å falle 3-0, med mål av Bellingham, Rodrygo (på sin 24-årsdag) og ett selvmål av Martin Valjent.

Når finner Supercupen Clásico sted?

Finalen spilles søndag kl. 20:00 CET (19:00 GMT). Til tross for at det er en finale, vil den ikke ha forlenget spilletid for å redusere arbeidsmengden: Hvis det står uavgjort etter 90 minutter, vil det bli straffesparkkonkurranse.