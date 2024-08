Det er en ny bakgrunnshistorie i Dragon Quest III HD-2D Remake

HQ

Hvis du har spilt Dragon Quest III, vet du hvem Ortega er. Hvis du ikke har gjort det, kan vi fortelle deg at han er hovedpersonens far. I november-remaken vil vi få en ny bakgrunnshistorie om Ortega, der disse episodene vil "avsløre hans reise og personlighet", noe som kan være et kjærkomment tillegg ettersom disse aspektene ikke alltid har hatt de beste forklaringene i det originale spillet.

I tillegg kan vi se frem til nye, svært tøffe fiender og en verden som ser virkelig vakker ut i HD-2D. Dragon Quest III HD-2D Remake slippes 14. november til PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch og PC via Steam og Microsoft Store.