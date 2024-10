Det er Gamereactors Halloween Spooktacular i dagens GR Live

HQ

Fra alle oss her på Gamereactor, god Halloween! Det er kanskje ikke en skikkelig høytid her i Europa, men alle elsker fortsatt å komme inn i den skumle sesongen, enten det er ved å kle seg ut, se en skummel film eller gripe kontrolleren med skjelvende hender ved å spille et skummelt spill.

Vi skal ta for oss spillaspektet ved Halloween. Vi er tross alt Gamereactor, og vi hopper på dagens GR Live med en passende skummel tittel. Som vanlig starter vi fra kl. 17. Du kan bli med fra GR Live-hjemmesiden, eller via YouTube- og Twitch-kanalene våre.

Hvis du lurer på hvilke spill du kan spille selv denne Halloween-dagen, har vi laget en liste over noen spill som kanskje ikke er direkte skrekktitler, men som likevel kan skremme deg.