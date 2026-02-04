Det er ikke en feberdrøm, Overwatch og Hello Kitty krysser over

HQ

Overwatch har hatt noen mega crossovers gjennom årene, det være seg Transformers, Lego, Avatar: The Last Airbender, Cowboy Bebop, One Punch Man, listen fortsetter virkelig og fortsetter.

Nå, som en del av Overwatch Spotlight-sendingen, er det bekreftet at det neste store samarbeidet vil bringe en av de største franchisene i verden til helteskytteren, ettersom Sanrio-universet blir med i Blizzards spill. Jepp, Hello Kitty & Friends vil ta over Overwatch så snart neste uke, når sesong 1 for 2026 begynner.

Arrangementet vil løpe i et par uker mellom 10. og 23. februar, og totalt vil det være seks skinn tilgjengelig for å samle, hver med en veldig søt design og stil til dem. Den fullstendige listen over helter som får skinn og skinnets respektive navn / inspirasjon kan sees nedenfor.



Juno - Hello Kitty



Kiriko - Cinnamoroll



Mercy - Pompomurin



D.Va - My Melody



Widowmaker - Kuromi



Lucio - Keroppi



Du kan også se de forskjellige skinnene slik de vises i spillet nedenfor. Og for mer om Overwatch, ikke gå glipp av våre fulle tanker om 2026 Spotlight, Blizzards forklaring om den motstridende Overwatch 2 æraen, og også den innkommende Switch 2-lanseringen for spillet.