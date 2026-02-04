Gamereactor

nyheter
Overwatch 2

Det er ikke en feberdrøm, Overwatch og Hello Kitty krysser over

Seks nye skinn basert på det enormt populære japanske merket kommer til helteskytteren.

HQ

Overwatch har hatt noen mega crossovers gjennom årene, det være seg Transformers, Lego, Avatar: The Last Airbender, Cowboy Bebop, One Punch Man, listen fortsetter virkelig og fortsetter.

Nå, som en del av Overwatch Spotlight-sendingen, er det bekreftet at det neste store samarbeidet vil bringe en av de største franchisene i verden til helteskytteren, ettersom Sanrio-universet blir med i Blizzards spill. Jepp, Hello Kitty & Friends vil ta over Overwatch så snart neste uke, når sesong 1 for 2026 begynner.

Arrangementet vil løpe i et par uker mellom 10. og 23. februar, og totalt vil det være seks skinn tilgjengelig for å samle, hver med en veldig søt design og stil til dem. Den fullstendige listen over helter som får skinn og skinnets respektive navn / inspirasjon kan sees nedenfor.


  • Juno - Hello Kitty

  • Kiriko - Cinnamoroll

  • Mercy - Pompomurin

  • D.Va - My Melody

  • Widowmaker - Kuromi

  • Lucio - Keroppi

Du kan også se de forskjellige skinnene slik de vises i spillet nedenfor. Og for mer om Overwatch, ikke gå glipp av våre fulle tanker om 2026 Spotlight, Blizzards forklaring om den motstridende Overwatch 2 æraen, og også den innkommende Switch 2-lanseringen for spillet.

Overwatch 2

