Det er ingen offisielle titler, men det australske spilltilsynet har klassifisert de to kommende Xbox Transformers-spillene

Nylig har vi snakket om to spill i Transformers-serien som Microsoft i all hemmelighet forbereder, selv om det hele var basert på mer eller mindre pålitelige rykter. I dag har vi imidlertid fått bekreftet at begge prosjektene er reelle, takket være det australske spillreguleringsstyret (ACB), som har oppført to nye registreringer og klassifikasjoner for disse spillene.

Prosjektene(her og her), som bare omtales som "Transformers", har en PG-klassifisering (Parental Guide) og inkluderer skumle scener og interaktivitet på nettet. Ett av dem har også "moderat vold" i beskrivelsen. Den ene versjonen kalles "Original" og den andre "Modified", selv om det ennå ikke er klart hvordan de skiller seg fra hverandre.

Ifølge innsideren eXtas1s på Twitter/X har noen av Activisions tidligere titler i franchisen også endret nøklene sine på Steam.

Ingen av disse prosjektene har så langt blitt offentliggjort av Microsoft, men rangeringene deres tyder på at en offisiell kunngjøring er nært forestående.