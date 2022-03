Det er ingen planer om å stoppe utviklingen av nytt innhold til Babylon's Fall

HQ

Et Live Service-prosjekt er avhengig av å ha mange aktive spillere over lengre tid, men Babylon's Fall hadde en katastrofal lansering med maks 650 spillere på Steam på lanseringsdagen, og det er faktisk Platinums verst anmeldte spill noensinne.

Men Platinum og Square Enix har ikke tenkt til å gi seg ennå. Som en del av deres seneste community update har utvikleren slått fast at det er planer om å redde spillet:

"There are no plans to reduce the scale of development. Content up to the end of season 2 is now practically complete and we have started work on season 3 and beyond".

Tror du Babylon's Fall ender som Anthem eller kan det faktisk ha en lysere fremtid?