Det er ingen planer om en PvE-modus i Marvel Rivals

Marvel Rivals Det er for øyeblikket ingen planer om en PvE-modus. Selv om du teknisk sett kan unngå å spille mot andre spillere hvis du bare velger å spille mot roboter (eller hvis du taper så mye at du blir satt opp mot roboter), finnes det ingen dedikert PvE.

Dette er noe Marvel Rivals' produsent Weicong Wu nylig bekreftet overfor IGN, og sa "for øyeblikket har vi ikke noen form for PvE-plan, men utviklingsteamet vårt eksperimenterer kontinuerlig med nye spillmoduser. Så hvis vi finner ut at en ny spesifikk spillmodus er underholdende nok, morsom nok, vil vi selvfølgelig bringe den til publikum."

Som det er tilfellet med mange populære live-tjenestespill, selv om det ikke er noen planer akkurat nå, betyr ikke det at det ikke kan komme noen i fremtiden. Med sesongmessige arrangementer og slikt, ville vi bli overrasket om PvE virkelig aldri kom til Marvel Rivals, men så lenge spillertallene forblir høye, er det lite sannsynlig at vi vil se et behov for at en vinnende formel skal endres.