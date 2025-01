Det er offisielt: Forza Horizon 5 raser mot PS5 om et par måneder

HQ

For nøyaktig et par måneder siden fikk vi vite at lindo y querido Forza Horizon 5 til PlayStation ryktes å allerede være ferdigstilt og fullt spillbart. Lekkasjen hørtes ikke så overraskende ut, siden Microsoft hadde implementert en ny multiplattformfilosofi i sin katalog av eksklusive spill for ikke så lenge siden, men var likevel en smule sjokkerende ettersom Forza-serien, sammen med Halo og Gears of War, alltid har vært ansett som en Xbox-stift. Og nå er det offisielt.

Som Xbox selv kunngjorde på Forza.net, vil det briljante racingspillet i en åpen verden, som er blant de aller beste i sjangeren, kunne nytes på PlayStation 5-konsoller allerede fra og med denne våren.

Mens Xbox Studios' Playground Games fortsatt er opptatt med både det nye Fable og hvilken form den åpne verden-grenen av Forza tar neste gang, blir tilpasningen av Forza Horizon 5 til PS5 håndtert av Panic Button, et studio kjent for sine fantastiske porteringsarbeider tidligere. Og selv om du kanskje tenker på de allerede imponerende Doom og Wolfenstein på Nintendo Switch, tok de seg faktisk av de nåværende oppdateringene for det Australia-baserte Forza Horizon 4, noe som gir den mest passende ekspertisen.

Nå, og selv om Xbox-fans forsto serien som noe eget, og det samme som med Indiana Jones and the Great Circle, vil mange flere brukere kunne glede seg over et av de aller beste Xbox-spillene det siste tiåret, inkludert alt innholdet som er utgitt så langt og med de kommende Horizon Realms som gratis innhold for alle plattformer.