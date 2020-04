Det er over 100 forskjellige Gear Perks i Marvel's Avengers

I det kommende Marvel's Avengers er det en singleplayer-kampanje, men naturligvis håper utvikleren Crystal Dynamics at du etterfølgende prøver deg på Hero Missions og Warzone Missions, hvor målet er å samarbeide med andre spillere, stige i nivå og viktigst av alt samle nytt utstyr. Utstyret kommer i mange varianter, og vil tilby helt unike evner og sammensetninger, som gjør at du kan spille de diverse karakterene på vidt forskjellige måter.

Og inntil videre, så er det over 100 unike "Gear Perks" i Marvel's Avengers. Dette har designer Vince Napoli slått fast i en kommentar til en fan på Reddit:

"Most of those perks were early tests. A lot of work has been done to overhaul that system, but there are easily 100+ unique perks for gear alone. Perks are also exclusive to the slot item and perk slot on the items themselves."

Dette er bare én måte spillerne kan tilpasse sin favoritthelt, og det ser ut til at det er blitt lagt masse arbeid i å nettopp tilby forskjellige spillestiler.