Det er skrevet en oppfølger til « Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, men den vil kanskje aldri «se dagens lys

HQ

Det er et par ting vi kan ta med oss fra « Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves når vi ser tilbake på filmen som hadde premiere tidlig i 2023. For det første virket det som om fans og kritikere virkelig likte filmen, men dette gjaldt bare de som faktisk så den – et lite antall fans, å dømme etter de ganske dårlige kasseinntektene. Ja, det andre vi kan trekke ut er at filmen ikke akkurat var noen kassesuksess, et faktum som sannsynligvis har vært den viktigste årsaken til at potensielle oppfølgere har blitt lagt på is.

Det ser imidlertid ut til at hvis det ble gitt grønt lys, kunne vi få en oppfølger ganske snart, i hvert fall å dømme etter en uttalelse fra manusforfatter og regissør Jonathan Goldstein. I et intervju med ScreenRant avslørte han at et manus til en ny film var skrevet, men at han heller ikke forventer at filmen blir laget av økonomiske årsaker.

«Vi har faktisk skrevet en oppfølger til Dungeons and Dragons. Vi ble ansatt for å skrive den. Jeg vet ikke om den vil se dagens lys av en rekke økonomiske årsaker. Det er dyre filmer å lage, men det ville vært kjempegøy å gjøre det. Vi elsker den rollebesetningen, og vi tror vi har skrevet noe som fansen vil like.»

Med tanke på hvor godt mottatt «Honor Among Thieves» endte opp med å bli, ville kanskje en oppfølger gjort det enda bedre takket være denne muntlige anbefalingen. Likevel er det et kostbart sats for Paramount å ta, og et som etter all sannsynlighet ikke vil bli noe av.

Ville du sett en oppfølger til « Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves?