Det er usannsynlig at The Surge 2 får en oppgradering til de nye konsollene

Mange utviklere gir nytt liv til sine spill på nye PlayStation 5 og Xbox Series S og X, men det er også noen utgivere og utviklere som velger å ikke bruke tid å ressurser på dette. For eksempel Ubisoft har slått fast at The Division 2 ikke kommer til å få en dedikert versjon på den nye generasjonens konsoller, og nå ser det ut til at det samme gjelder The Surge 2.

Utvikleren Deck13 har nemlig sagt på Twitter at de ikke har ressurser til dette, og forklarer at de heller vil fokusere på neste prosjekt:

"We'd love to get the opportunity to do a next gen patch, but for now our resources are pretty much all tied up in the new project. That project won't be The Surge 3. It's time for something fresh"

The Surge 2 fikk ganske gode anmeldelser og solgte bra. Hadde du håpet på en dedikert oppgradering til Xbox Series og PS5?