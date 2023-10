Det finnes et Witcher 3-easter egg i Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

HQ

For de som følger med og graver rundt i Cyberpunk 2077s nye Phantom Liberty-utvidelse ligger det en liten godbit gjemt i spillet, nemlig et påskeegg (aka Easter egg) som er en hyllest til studioets mest kjente spill. Dette påskeegget er en liten kjærlighetserklæring til utviklerens forrige storsuksess: The Witcher 3: The Wild Hunt.

I oppdraget "My Reflection" kommer du i kontakt med en tilsynelatende vanlig veggtelefon, og hvis du senere i spillet besøker den samme telefonen etter å ha funnet en lapp med et telefonnummer på skjer det noe magisk. Når du slår telefonnummeret hører du tittelmusikken fra The Witcher 3. Men det stopper ikke der, for når musikken spilles svarer Keanu Reeves' Johnny Silverhand med et muntert smil og en tommel opp, og roser deg for oppdagelsen din. Og ja, påskeegg er kanskje helt meningsløse, men de er så morsomme å støte på. De vekker nostalgi og minner fra en svunnen tid, og noen ganger får man lyst til å spille et gammelt spill på nytt.

