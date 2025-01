Det første bildet av en aktiv Nintendo Switch 2 avslørt

HQ

Nintendo Switch 2-ryktene kverner videre, og den siste gnisten av spekulasjoner kommer fra et nylig lekket bilde som viser Nintendo Switch 2 slått på og i gang for første gang. Bildet, som ble delt på Famiboards forum, gir oss en første titt på konsollen i aksjon, selv om vi ikke kan se noen detaljer om grensesnittet eller spillene. Det eneste vi kan se er batteriprosenten, som ligger på 45%.

Selv om dette ikke er en fullstendig avsløring, utløser det allerede mye prat, spesielt om konsollens skjermrammer, som noen fans ikke er så opptatt av. Dessuten ser det ut til at skjermen ikke strekker seg helt til kanten, noe som gjør 8,4-tommers størrelse vist i CES 2025-videoen mindre sannsynlig. Men igjen, dette kan bare være et tidlig devkit. Siden Nintendo holder seg stille, ser det ut til at det eneste vi kan gjøre er å fortsette å sette sammen ting og se hvor de passer.

Hva tror du om dette? Kan dette være et devkit?