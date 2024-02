Det første blikket bak kulissene til Terrifier 3 har blitt sluppet

Art the Clowns blodige tilbakekomst på det store lerretet rykker stadig nærmere, for nå har innspillingen av Terrifier 3 startet.

Produksjonen er nå i full gang, og manusforfatter og regissør Damien Leone har delt en titt bak kulissene til den kommende festfilmen. På Instagram delte han følgende bilde av Art med bildeteksten "Are you ready for more"?

Damien Leone teaset nylig: "Denne kommer til å fortsette der del to slapp, på sinnssykehuset, så du kommer til å få se hva som skjer der, hvilket kaos som utspiller seg, for det er så sinnssykt å se hvordan Art og Victoria endte opp, og det kommer til å bli helt vilt å se hvordan de kommer seg ut av den situasjonen og hva som skjer videre."

Terrifier 3 kommer på kino 25. oktober 2024.