Det går rykter om at «Assassin’s Creed: Codename Hexe» skal få forbedret grafikk og lyd, og at «Fear»-systemet kommer tilbake

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Assassin's Creed Codename Hexe» er fremdeles litt av et mysterium for oss alle. Da «1666: Amsterdam» dukket opp under Summer Game Fest, trodde noen av oss at det kanskje var vårt første glimt av det neste AC-spillet, men det var noe helt annet. Informasjonen er ganske sparsom, men ifølge den siste rapporten fra en kjent lekkasjekilde kan spillet være i våre hender innen de neste 12 månedene.

Ubisoft-lekkeren Rogue la nylig ut en rekke opplysninger om spillet, som tyder på at lanseringen foreløpig er planlagt til juni 2027 for Xbox Series X/S, PS5 og PC. Denne datoen kan endres og er foreløpig en plassholder, ifølge Rogue, ettersom arbeidet med spillet fortsatt pågår. Det sies at det vil komme en Standard Edition til 69,99 dollar, en Deluxe Edition til 89,99 dollar og en Collector’s Edition til 119,99 dollar. Det vil også komme et utvidelsespakke med historie-DLC, Denuvo DRM ved lansering og boosterpakker.

Kartet sies å være stort, men ha et «lineært» fokus. Det vil være flere landsbyer, skoger og mer, med mer avansert bevegelse samtidig som det fokuserer på de gamle kjerneelementene i parkour. Interessant nok sies det at «Fear»-systemet fra Jack the Ripper-DLC-en i Assassin’s Creed Syndicate skal gjøre comeback, og spille en stor rolle i den «mørke, grufulle» verdenen til Codename Hexe. Det betyr at NPC-er kan bli redde for deg, skyte feil med våpnene sine, eller rett og slett bli så redde at de flykter fra kampen. En del av det som skal skremme folk, vil tilsynelatende ha med lyden å gjøre, som blir oppgradert, noe som kan gjøre det vanskeligere å høre en fiende bak en vegg.

Som alltid bør du ta all denne informasjonen med en klype salt inntil flere detaljer om Assassin’s Creed Codename Hexe blir offisielt avslørt av Ubisoft.