Det har kommet mange hyllester fra Nepal, Pakistan og Guinness World Records etter at ti klatrere, blant dem Nirmal Purja, omkom

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Etter flere dager med vanskelige leteaksjoner ble likene av alle de ti klatrerne som ble feid bort av et snøskred på Broad Peak i Pakistan, verdens 12. høyeste fjell, funnet.

Blant ofrene var Nirmal Purja, en kjent nepalesisk og britisk klatrer som satte flere rekorder, blant annet som den første til å bestige Mount Everest, Lhotse og Makalu innen 48 timer, og som på det tidspunktet var den raskeste til å bestige alle de 14 åtte-tusenere, innen seks måneder og seks dager (en bragd som er dokumentert i Netflix-dokumentaren «14 Peaks: Nothing Is Impossible»).

Denne tragedien gjør den til den dødeligste ulykken på Broad Peak, og Irfan Arshad Khan, president i Alpine Club of Pakistan, sa at «tapet av disse modige klatrerne, som kom fra forskjellige nasjoner forent av sin lidenskap for fjellene, er et uoverskuelig tap for det globale fjellklatrermiljøet».

Nepals statsminister Balendra Shah hyllet også Purja og alle ofrene, hvorav fem var nepalesere, og sa at Purjas «historie preget av mot, engasjement og bidrag alltid vil være en inspirasjon».

Guinness World Records hyllet også Purja og minnet om hans mange rekorder, blant annet flest bestigninger av de egentlige toppene på åtte-tusenerne (49 bestigninger per september 2025) og at han var den eldste mannen som har besteget Everest-Lhotse uten ekstra oksygen.

Nims utvidet stadig grensene for hva menneskekroppen er i stand til, og var en pioner innen en form for fjellklatring som utfordret både ham selv og hele klatremiljøet», sa sjefredaktør i Guinness World Records, Craig Glenday.

Den mest rørende hyllesten var den som Purjas bror Kamal skrev på Facebook: «Jeg føler det som om jeg har mistet hele min verden. Min bror var ikke bare min yngre bror – han var mitt hjerte. Selv om våre hjerter er knust, er vi utrolig stolte av deg. Arven din vil leve for alltid».