Det har lekket opplysninger om en ny Metroid-tittel som er eksklusiv for Nintendo Switch 2

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Selv om Nintendo allerede har skissert hvilke egne utgivelser de har planlagt for andre halvdel av 2026 (i påvente av ytterligere detaljer om nyutgivelsen av The Legend of Zelda: Ocarina of Time), ser det ut til at vi nå kjenner til en tittel som kan komme på mellomlang sikt. Et dokument som ved en feiltakelse ble publisert av det nasjonale sekretariatet for digitale rettigheter – et organ under Brasils justisdepartement som har ansvar for regulering av digitale produkter – har oppført en tittel kalt Metroid Ravenous, utgitt og distribuert (i hvert fall den kopien som ble brukt til å utarbeide rapporten) av Nintendo of America.

Metroid Ravenous er klassifisert for aldersgruppen 12 år og eldre, og produksjonsåret er 2026. Det er uklart om opplysningene tyder på en utgivelse før slutten av kalenderåret.

Hvis vi våger oss inn i sfæren av plausible spekulasjoner, kan Metroid Ravenous være det ryktede 2D-spillet i Metroid Dread-stil som angivelig er under aktiv utvikling, og det kan være utviklet av MercurySteam, som allerede sto bak det nevnte Dread, og som, lenge før det, også samarbeidet om Metroid: Samus Returns til Nintendo 3DS.

Det er vanlig at Nintendo holder minst én generel Direct-presentasjon til på slutten av sommeren. Og selv om vi antar at denne vil være viet til Ocarina of Time, kan de også endelig avsløre denne tittelen.