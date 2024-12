Det internasjonale antidopingbyrået endrer sitt regelverk om utilsiktet forurensning i dopingsaker

HQ

To prominente tennisspillere var involvert i dopingsaker og ble frikjent eller straffet med minimumsstraff: Jannik Sinner, herrenes nr. 1, og nylig Iga Świątek, kvinnenes nr. 2: Begge ble funnet positive på forbudte stoffer, men ble ansett som utilsiktede: utilsiktet forurensning fra andre produkter.

Disse dommene ble kritisert av mange tennisspillere, som mener at International Tennis Integrity Agency (ITIA) ga spillerne en gunstig behandling, samtidig som de frykter at andre tennisspillere med mindre ressurser og penger til å forberede et forsvar ville ha blitt funnet skyldige eller fått strengere straffer (Świątek betalte angivelig over 80 000 euro i advokater og tester).

I september 2024 anket World Anti Doping Agency (WADA) saken til Jannik Sinner, og sa at konklusjonen om "ingen skyld eller uaktsomhet" ikke var korrekt i henhold til gjeldende regler, og ba om en suspensjon på opptil to år, noe som ville rystet tennisverdenen for Australian Open- og US Open-vinneren.

Samtidig planlegger WADA noen endringer i sine retningslinjer for tilfeller av ufrivillig kontaminering, selv om disse endringene ikke vil tre i kraft før 1. januar 2027. Sannsynligvis vil saken til Sinner være avsluttet innen den tid.

Disse endringene kunne i teorien ha vært til fordel for Świątek - noe som ikke spiller noen rolle ettersom saken hennes nå er avsluttet - fordi WADA vil endre terminologien: I stedet for "forurenset produkt" vil de snakke om "uforutsigbar kilde til et forbudt stoff", noe som reduserer skyldfølelsen til utøvere som får i seg forbudte stoffer gjennom uventede kilder - i Świąteks tilfelle var det et sovemiddel som uventet inneholdt spor av trimetazidin.

Som Ubitennis rapporterte, var imidlertid Sinner-saken annerledes, ettersom hans forbudte stoff, Clostebol, ikke ble overført i kroppen hans ved inntak, men ved kontakt fra fysioterapeuten hans, som brukte en lotion kalt Trifodermin, som bekrefter Clostebol som en av ingrediensene.