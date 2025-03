Det internasjonale e-sportsforbundet når rekordhøyt antall medlemsnasjoner

HQ

International Esports Federation har avslørt at de har utvidet sine rekker med ytterligere fem medlemmer, noe som presser det totale antallet medlemmer til et rekordhøyt nivå. Etter at Botswana, Den sentralafrikanske republikk, Ekvatorial-Guinea, Gabon og Tanzania ble inkludert, har IESF nå 151 medlemmer over hele verden.

IESFs generalsekretær Boban Totovski uttalte følgende om å nå disse høydene "Det er et stolt øyeblikk for oss å ønske disse fem nasjonene velkommen inn i IESF-familien. Det gjenspeiler den fortsatte ekspansjonen av e-sport og de nasjonale forbundenes engasjement for å gi muligheter for idrettsutøvere og lokalsamfunn. Vi er fortsatt forpliktet til å støtte medlemmene våre og jobbe sammen for å drive esport fremover."

Dette presset for å inkludere flere afrikanske medlemmer kommer etter African Esports Championship, som ble holdt i Casablanca i fjor. Disse nye tilleggene vil være ute etter å bidra til å fortsette å vokse og utvide esports over hele Afrika.