Det kan være to Fallout-prosjekter under utvikling

Bethesda-veteranen Todd Howard er mannen bak studioets største spill de siste 22 årene (siden The Elder Scrolls III: Morrowind), og han vet mer enn noen andre om hva de har i vente. Nylig dukket han opp på Kinda Funny Gamescast og snakket om fremtiden til Fallout, med mange mennesker som ønsker et nytt spill akkurat nå etter å ha fått nok av TV-serien, og å dømme etter den noe kryptiske uttalelsen, høres det ut som om det kan være to Fallout prosjekter i arbeid akkurat nå :

"Jeg kan ikke avsløre det nå, men her er vår rullebane for Fallout: sesong to (av showet) skjer; hva gjør vi på mobil, hva gjør vi i 76, hva gjør vi med denne tingen, hva gjør vi med denne andre tingen, når lander disse. Igjen, hvis jeg kunne knipse med fingrene og ha alt klart, ville jeg gjort det, men det viktigste er hvordan vi kan levere disse på et høyt kvalitetsnivå. Det er alltid det viktigste."

Uansett prosjekt ser det imidlertid ut til at serien vil fortsette å utspille seg i USA, og Howard har ingen planer om å endre på det:

"Jeg mener at en del av Fallout-stilen ligger i den amerikanske naiviteten. For oss er det greit å anerkjenne noen av de andre områdene, men planen vår er å hovedsakelig holde det i USA.

Det er greit å etterlate mystikk eller spørsmål. Hva skjer i Europa? Hva skjer her? Jeg synes det er bra. I Elder Scrolls vil alle på en måte dra til disse andre spesifikke landene, og jeg tror jeg er kjent for å si at det verste du kan gjøre med et mystisk land, er å fjerne mystikken."

Til slutt benyttet han også anledningen til å rose det anerkjente Fallout: New Vegas, som ble utviklet av Obsidian Entertainment, som er et spill mange synes Bethesda har behandlet litt merkelig opp gjennom årene :

"Først vil jeg si at de gjorde en fantastisk jobb med New Vegas. Jeg vil si at Feargus [Urquhart], som driver Obsidian, er absolutt en av mine favorittpersoner i videospillindustrien. Han har vært med i så mange tiår, har gjort så mange ting og har sett alt. De gjorde en fantastisk jobb. Jeg kan selvsagt ikke snakke om hva vi gjør med serien i fremtiden, men New Vegas er et veldig, veldig viktig spill for oss og fansen vår."

Han innrømmer imidlertid at Bethesda liker å unngå å snakke om slutten på New Vegas fordi det er flere og ingen er eksplisitt kanon, men bekrefter at i det minste deler av sesong to vil bli satt i byen :

"Det er klart at sesong to kommer til å inneholde noe av New Vegas, og vi er forsiktige med å opprettholde nøkkelhendelsene i det spillet og det store innholdet i det. Det er selvsagt vanskelig å håndtere når du går tilbake til et område der et spill hadde flere avslutninger. Vi har noen svar der, men det er vanskelig å kanonisere eller si at det var akkurat slik det spillet endte. Så når vi kan, vil jeg unngå det, for eksempel ved å ikke motbevise noe som skjedde, og være forsiktig med å være spesifikk når det gjelder hva som skjedde. Vi vil at den kampen og det spillerne gjorde skal være deres virkelighet og sannhet."