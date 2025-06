Det neste Battlefield vil fortsatt få en avsløring i sommer

HQ

Det neste Battlefield er litt rart. Gjennom Battlefield Labs har noen mennesker spilt spillet, og vi har sett klipp lekket på nettet, men det er veldig uklart om noe av det er det endelige produktet EA ønsker å vise oss.

Avsløringen av det nesten endelige produktet kommer i sommer, men med radiotaushet på Summer Game Fest begynte noen å tvile på om avsløringen fortsatt kom. Global seniordirektør for integrert kommunikasjon for Battlefield hos EA Andy McNamara har siden beroliget fansenes frykt, og sier at en avsløring fortsatt er på vei til sommeren.

"Samfunnet vil vite når avsløringen kommer. Vi fokuserer på Labs og forbereder oss på avsløringen i sommer," skrev han på sosiale medier. Til tross for at SGF har kommet og gått, er det fortsatt god tid igjen på sommeren for en avsløring. Gamescom venter tross alt i august, og mellom nå og da vil EA kanskje kjøre sin egen Battlefield Direct for å gi spillet det fulle fokuset det trenger.

Det neste Battlefield lanseres før april 2026 på PS5, PC og Xbox Series X / S.