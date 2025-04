Det nye spillet fra EAD Tokyo var ikke et nytt Mario 3D, men Donkey Kong Bananza

Bevegelsen for å relansere Donkey Kong som Nintendos "maskot" startet med The Super Mario Bros. Movie (som introduserte redesignet hans) og utvidelsene av Super Nintendo World-parkene, fortsatte med gjenopplivingen av Retro-klassikere, og truet med utseendet til den redesignede DK i den nye Mario Kart World for Nintendo Switch 2.

Det er på Nintendos nye konsoll, som avslørt i Switch 2 Direct, at Donkey Kong Bananza, seriens nye mainline-reboot, vil debutere. 3D og ambisiøs, som bare EAD Tokyo vet hvordan man lager plattformspillere, ser det ut som om det kokte opp dette eventyret i stedet for det alle forventet: oppfølgeren til Super Mario Odyssey.

HQ

Donkey Kong Bananza bildegalleri