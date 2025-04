Det nye offisielle Dungeons & Dragons -regelsettet kan brukes til å lage ditt eget materiale helt gratis

HQ

Det ser ikke ut til at fremveksten av bordrollespill er en forbigående ting. En underholdning fra forrige århundre som har fått et oppsving de siste årene, og som mange spillere har sluttet seg til. Lanseringen og suksessen til Baldur's Gate 3 hadde sikkert noe å gjøre med disse nye spillerne, som fant seg selv med et mesterverk og et ønske om mer. For alle vennegjengene som ønsker å spille Dungeons and Dragons, kom de nye bøkene som utgjør det nye regelsettet for spillet, ut med sitt tredje og siste bind i februar i år. Siden i fjor har Wizards of the Coast gjort det kjent at med utgivelsen av deres siste bok ville kjernen i reglene, System Reference Document, eller SRD, bli lisensiert under en Creative Commons-lisens.

Som Jody Macgregor skrev på PC Gamer, var 5. utgave av D&D-lisensen tilgjengelig under vilkårene i Open Gaming License (OGL), men åpen for endringer. Med denne tillatelsen til å bruke spillets grunnleggende gameplay av tredjepartsutviklere, dukket det opp mange nisjeutgivelser for hardcore-fans av den populære tittelen. Utgivelsen av SRD versjon 5.2 under lisensen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) betyr at den ikke kan tilbakekalles, samt at det er enkelt å inkludere en enkelt setning i sitatet.

Denne 5.2-versjonen utvider innholdet i forgjengeren, med flere nye ferdigheter, de 2024 våpenmesterskapene, 20 flere trylleformularer, 15 flere magiske gjenstander, nye regler for å spille som goliat eller ork, og mange flere monstre. Noen av de manglende i den nye SRD-en inkluderer regler for varemerkebeskyttede monstre som Illycids og Beholders, Artificer-klassen, regler for bastioner og for å spille som aasimar (himmelsk arv), blant annet som du kan sjekke ut i Wizards of the Coast FAQ.

Hele dokumentet består av en PDF på 361 sider, så det er mye å sette seg inn i hvis du er interessert i å skape dine egne eventyr.

