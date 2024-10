Det originale Age of Empires III fjernes fra butikker og serverne vil stenges

HQ

Age of Empires III ble utgitt i 2005, og er ikke lenger i salg etter 19 år. Dette har blitt bekreftet av en melding på Steam-siden til nyinnspillingen, Age of Empires III: Definitive Edition, utgitt i 2020.

"Fra og med i dag vil Age of Empires III (2007) ikke lenger være tilgjengelig for kjøp. Etter mange års støtte, vil vi trekke tittelen fra salg", sier de. Deretter, den 30. oktober, vil online-serverne stenge, på grunn av at teknologien ikke lenger støttes.

Age of Empires III: Definitive Edition vil selvfølgelig fortsette å bli støttet, og vil motta en gratis oppdatering 24. oktober med endringer i livskvalitet og balanse.

De har imidlertid også kunngjort at den nye DLC-en for Age of Empires III: Definitive Edition har blitt utsatt til en fremtidig dato, og ikke vil bli utgitt i år som tidligere annonsert. Dette skyldes de mange aktive prosjektene i serien, inkludert støtte for Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Empires IV og Age of Mythology: Retold.