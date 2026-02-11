Det pikselerte sci-fi-eventyret Replaced får en demo i dag

HQ

Husker du E3? Det er en stund siden sist, ikke sant? Det er så lenge siden at det begynner å føles som et fjernt minne. Den siste utgaven av spillmessen ble holdt i 2021 i begrenset skala på grunn av pandemien, og et av spillene som ble kunngjort den gangen var Replaced.

Men ... det har fortsatt ikke blitt utgitt og har blitt kontinuerlig forsinket. Nå sies det imidlertid å være på vei, og den hviterussiske utvikleren Sad Cat Studios og utgiveren Thunderful Games kunngjorde i desember at det vil ha premiere 12. mars.

Mange har ikke våget å sprette boblen ennå etter alle forsinkelsene, i frykt for nok en utsettelse i siste øyeblikk - men denne gangen ser det ut til at vi vil bli spart. Teamet har kunngjort på sosiale medier at en demo vil bli utgitt i dag.

I utgangspunktet vil den bare være tilgjengelig på PC, men det ferdige spillet vil også være tilgjengelig på Xbox den 12. mars og vil bli inkludert i Game Pass. Med demoen ute virker det stadig mer usannsynlig at det vil bli flere forsinkelser, noe som er heldig fordi vi går tom for fingre å telle dem på.

Sjekk ut en trailer og noen bilder nedenfor for dette veldig kule retro-futuristiske og dystopiske sci-fi-eventyret.