Det ryktes: Originalen Resident Evil får en ny nyinnspilling
Det går allerede mange rykter om nyinnspillinger av Resident Evil 0 og Resident Evil: Code Veronica, men kanskje disse to ikke er de eneste som får denne behandlingen.
Resident Evil Code Veronica er hetere enn noensinne takket være det utmerkede Resident Evil Requiem, som ble sluppet i forrige uke, og dette vil selvfølgelig tjene som en bekreftelse for Capcom på at de har valgt riktig strategi. Vi kan derfor med rimelighet forvente flere nyinnspillinger i fremtiden for å fylle ut hullene mellom de ordinære utgivelsene.
Vi vet ikke hvilken tittel som står for tur, men det har ikke manglet på rykter som hevder at både Resident Evil 0 og Resident Evil: Code Veronica er på trappene. Nå har en velkjent Capcom-innsider (som dessverre har en noe usikker merittliste, selv om han har hatt rett flere ganger), Dusk Golem, lagt til enda et spill på listen, nemlig det aller første :
"Jeg er klar over at det nylig har blitt satt i gang full produksjon på en RE:1 Remake (dog flere år utenfor skrivende stund)."
Dusk Golem mener at Code: Veronica står for tur, noe som tyder på at nyinnspillingen av Resident Evil 1 ikke vil komme før om mange år. Dette blir den andre nyinnspillingen av spillet, ettersom en fantastisk ny versjon ble lansert eksklusivt for Gamecube i 2002.