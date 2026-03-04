Det ryktes: Originalen Resident Evil får en ny nyinnspilling

HQ

Resident Evil Code Veronica er hetere enn noensinne takket være det utmerkede Resident Evil Requiem, som ble sluppet i forrige uke, og dette vil selvfølgelig tjene som en bekreftelse for Capcom på at de har valgt riktig strategi. Vi kan derfor med rimelighet forvente flere nyinnspillinger i fremtiden for å fylle ut hullene mellom de ordinære utgivelsene.

Vi vet ikke hvilken tittel som står for tur, men det har ikke manglet på rykter som hevder at både Resident Evil 0 og Resident Evil: Code Veronica er på trappene. Nå har en velkjent Capcom-innsider (som dessverre har en noe usikker merittliste, selv om han har hatt rett flere ganger), Dusk Golem, lagt til enda et spill på listen, nemlig det aller første :

"Jeg er klar over at det nylig har blitt satt i gang full produksjon på en RE:1 Remake (dog flere år utenfor skrivende stund)."

Dusk Golem mener at Code: Veronica står for tur, noe som tyder på at nyinnspillingen av Resident Evil 1 ikke vil komme før om mange år. Dette blir den andre nyinnspillingen av spillet, ettersom en fantastisk ny versjon ble lansert eksklusivt for Gamecube i 2002.