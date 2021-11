Det ser ikke ut til at DayZ kommer til å virke på Steam Deck

HQ

Hvis det er én ting som Valve har fastslått når det gjelder Steam Deck, så er det at selv om spill bør optimaliseres til maskinvaren, så krever det ikke mange ressurser for utvikleren å gjøre dette.

Men tydeligvis er det noen studioer som ikke ønsker å gjøre det. Blant annet har Bohemia Interactive fastslått overfor fans på Twitter (via PCGamesN) at det er "usannsynlig" at DayZ kommer til å virke på Steam Deck.

Spillet er fortsatt ganske populært, men noe tyder på at det vil koste for mange ressurser å optimalisere det til Steam Deck.

Dette er første gang vi hører fra en utvikler at det er usannsynlig at deres spill vil fungere på Steam Deck.