Det ser ut til at Concord vil koste det samme som Helldivers II

Det var noen blandede reaksjoner da Concord ble avslørt å være en 5v5 helteskytter. Mens mange stønner når de ser et nytt live-service-spill nå for tiden, beviste Helldivers II at det fortsatt er plass til gode flerspillerspill, så lenge de har morsomt gameplay og ikke suger opp all din tid og penger.

Det ser ut til at Concord i det minste delvis følger i Helldivers IIs fotspor her, ettersom en PlayStation Store Australia-oppføring viser at prisen på Concord er $ 59,95 AUD for standardutgaven. Etter å ha sjekket de lokale valutakursene, kan vi se at det avrunder opp til omtrent £ 32, som er like under den offisielle britiske prisen på Helldivers II på £ 34.99. Vi forventer at Sony tar det sistnevnte tallet for Concord's standardutgave, da, eller rundt 40 euro.

Dette vil helt sikkert hjelpe folk som kanskje liker utseendet til Concord, men ikke ønsker å bruke det beløpet de vanligvis ville brukt for et komplett spill. Vi må bare vente og se om Concord kan gjenskape Helldivers II-magien når det lanseres senere i år.