Det ser ut til at flere Activision-klassikere er på vei til Game Pass

HQ

Microsoft har ikke vært veldig rask i sin innsats for å bringe Activision Blizzards enorme bibliotek til Game Pass, men nå ser det ut til at tre nye spill er i ferd med å komme. Pure Xbox bemerker at Microsoft Store sidene for Call of Duty: World at War, Call of Duty: Infinite Warfare, og Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 har nå bannere merket "inkludert med Game Pass".

Ingen av dem er bekreftet ennå, men i midten av måneden kunngjør Microsoft vanligvis hva vi kan forvente fra andre halvår, og det er unektelig midten av april akkurat nå. En rimelig gjetning er at disse titlene og flere vil bli presentert for Game Pass neste uke.