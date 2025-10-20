Det ser ut til at Lana Del Rey lager hovedsangen til 007 First Light

HQ

Selv om vi tar kontroll over Bond som må gjøre seg fortjent til sin rang og sitt rykte blant Storbritannias beste spioner, er 007 First Light en James Bond-opplevelse. Det betyr at den trenger et tema, og det ser ut til at vi nettopp har funnet ut hvem som står bak det.

Ifølge Lana Del Rey sin fan-subreddit har artisten registrert en ny sang med tittelen First Light hos American Society of Composers, Authors and Publishers. Det kan selvfølgelig bare være en tilfeldighet at Lana Del Rey har en låt på vei ut med samme navn som spillet, men hvis vi trekker gardinene litt lenger, vil vi finne ut at artisten og Bond har en viss historie.

Lana Del Rey skrev en sang til Spectre som ikke ble valgt som tema for filmen. Hun ga til slutt ut sangen, med tittelen 24, senere, og avslørte at Sam Smiths Writing on the Wall ble valgt i stedet.

Dette peker mer i retning av at Lana Del Reys First Light har noe med spillet å gjøre, men igjen, siden ingenting er offisielt bekreftet, er det mulig at alt dette bare er en stor tilfeldighet. Del Rey har tross alt et album som slippes snart.