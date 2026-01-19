Det ser ut til at Marathon vil lanseres 5. mars

HQ

Selv om utviklingen har vært problematisk, ser mange fremdeles frem til utgivelsen av Bungies Marathon, en serie hvis siste spill var det 30 år gamle Marathon Infinity. Det ble annonsert for tre år siden, men det har vært kontinuerlige rapporter om problematisk utvikling med frafall, krangler og et stadig mer misfornøyd Sony.

I år er det imidlertid endelig på tide, og nå ser det ut til at datoen har blitt lekket, med Forbes-journalisten Paul Tassi som skriver at det er den virkelige avtalen. Kilden er en video på Xbox-fellesskapssiden, som ble delt i et nå slettet innlegg av u/TheJuiceBaba på Reddit, men det som havner på nettet har en tendens til å bli der, og i skrivende stund kan du se videoen på denne lenken.

Det meste tyder altså på at Marathon slippes 5. mars til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. For de som vil ha noe ekstra, vil en Deluxe Edition også være tilgjengelig, og Bungie har tidligere lovet en demo, så forhåpentligvis får vi prøve det selv snart.

Hvordan tror du Marathon vil klare seg? Blir det den neste store tingen på nettet, eller vil det slite med å konkurrere i den tøffe verdenen av online flerspiller-skytespill?