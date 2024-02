Det ser ut til at Mr. Freeze er på vei til Suicide Squad: Kill the Justice League

HQ

Suicide Squad: Kill the Justice League Men det stopper ikke med fire spillbare figurer. I fremtidige sesonger kommer vi til å se flere antihelter og skurker, inkludert en Joker fra en annen verden.

Det ser ut til at vi også har fått bekreftet at enda en figur er på vei inn i spillet. I et klipp som ZeronityPlays har lagt ut på Reddit, blir spilleren omtalt som "Freeze" når han eller hun blir skutt som Harley. Dette er ikke et søtt kallenavn Braniac har for henne, og hele replikken er: "Jeg forventet ikke at du skulle være det svake leddet i denne kjeden, Freeze."

Dette ser ut til å bekrefte at Mr. Freeze kommer til spillet. Mr. Freeze har dukket opp i Rocksteadys Arkham-serie tidligere, men det blir en Elseworlds-versjon som blir med i Task Force X denne gangen. Det antas også at denne versjonen av Freeze vil være en kvinne, noe som vil skille dem fra karakteren vi kjenner.

Tror du at Mr. Freeze vil være et godt tilskudd til rollelisten?